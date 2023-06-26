Благоустройство общественных пространств в Казани оценивается более чем в 1,4 млрд рублей

На благоустройство парков, бульваров и скверов Казани в этом году направят 1,4 млрд рублей. Согласно слайдам презентации, которые представил на «деловом понедельнике» замруководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, наиболее дорогие объекты года стали велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской набережной и входная группа ЦПКиО им. Горького. На них выделено 337,8 млн и 331,4 млн рублей соответственно.

Спикер напомнил, что всего в Казани реализуется восемь проектов по благоустройству общественных пространств, в том числе шесть – в рамках федерального проект «Формирование комфортной городской среды». На одном объекте (в сквере вокзала «Казань-2») работы завершены.

На третьем по стоимости месте значится парк в ЖК «Светлая долина», стоимость второй очереди которого оценивается в 291 млн рублей. Реконтрукция парка «Сад рыбака» оценивается в 170 млн рублей, а стела «Город трудовой доблести» в 130 млн рублей.

На первую очередь бульвара на улице Серова выделят 100 млн рублей, а на Юнусовскую площадь - 80 млн рублей. Завершение первой очереди проекта ТРК «Зеркала Татарстана» оценили в 5 млн рублей.