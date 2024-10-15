Благоустройство водохранилища в Альметьевске: новшества и планы

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В Альметьевске активно ведутся работы по благоустройству территории водохранилища, о чем подробно сообщил мэр города Тимур Нагуманов в своем телеграм-канале. Он отметил, что большинство запланированных мероприятий будет завершено до наступления холодов, однако некоторые работы будут перенесены на 2025 год.

Среди уже реализованных проектов — новый павильон с кафе, расположенный в пляжной зоне. Это заведение станет отличным местом, где посетители смогут насладиться горячим чаем и легкими закусками во время прогулок. Кроме того, создаются уютные локации для спокойного отдыха у воды: установлены навесы и зоны для барбекю, а также уже завершена половина строительства пешеходных мостиков.

В ходе благоустройства также устанавливаются скамейки, урны и беседки, что значительно улучшит комфорт и удобство для отдыхающих. Параллельно прокладываются тротуары и велодорожки, что сделает передвижение по территории более удобным. Работы по укладке деревянных настилов на пирсах продолжаются, что обещает создать привлекательное пространство для всех любителей активного отдыха и прогулок на свежем воздухе.