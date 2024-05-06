Близки к заветной цифре: на «Казанский марафон» зарегистрировались 28 тысяч бегунов

11-12 мая в Казани пройдет ежегодный марафон, который в этом году отметит 10-летний юбилей. Организаторы ранее сообщали, что хотят принять 30 тысяч спорстменов из разных стран мира.

Стало известно, что сейчас количество заявок превысило 28 тысяч человек. Это уже в два раза больше, чем в 2023 году, во время проведения 9-го «Казанского марафона».

«В прошлом году в марафоне приняли участие более 15 тысяч человек, а в этом году уже зарегистрировались 28 тысяч», – цитирует главу комитета физической культуры и спорта Линара Гарипова «Татарстан-24».

По окончании спортивной программы ожидается выступление группы «Отпетые мошенники», которое станет вознаграждением всем бегунам и подарком для горожан.