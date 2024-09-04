Блогер «Дикий десантник», обвиняемый в нападении на полицейского, предстал перед судом в Казани

Вахитовский районный суд приступил к рассмотрению резонансного дела блогера Асхабали Алибекова, известного как «Дикий десантник» по его каналу на YouTube. Алибекова обвиняют в нападении на сотрудника полиции при задержании на железнодорожном вокзале Казани. Об этом пишет «Татар-информ».

Инцидент произошел на перроне вокзала, куда блогер, по его словам, прибыл с намерением подать заявку в ЦИК на участие в качестве наблюдателя на выборах.

Следствие утверждает, что Алибеков оказал сопротивление полицейским при задержании, ударив одного из них дважды по ноге. Сам блогер настаивает на своей невиновности, заявляя, что на него «напали полтора десятка человек» и повалили на землю.

Ситуация осложняется тем, что ранее Алибеков был поставлен на учет в СИЗО как лицо, пропагандирующее экстремистскую идеологию. В его интернет-высказываниях неоднократно усматривались признаки дискредитации Вооруженных Сил РФ.