Блогер-наблюдатель Гульфия Мутугуллина: «Выборы организованы отлично, все доступно и понятно»

Директор АНО «Я - ДоброТворец», региональный координатор ВОД «Волонтеры Культуры» в Татарстане и блогер Гульфия Мутугуллина контролирует процесс голосования на избирательном участке 153 в Казани. В Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате РТ, который разместился с 15 по 17 марта в ИТ-парке на Петербургской, Гульфия приехала на час, чтобы познакомиться с наблюдателями.

- В Центре общественного наблюдения мне провели небольшую экскурсию, - рассказала “КВ” Мутугуллина. – Я увидела, как люди смотрят за процессом выборов, чтобы все было правильно и честно. Здесь комфортно, спокойно, все друг другу улыбаются. Приехала я сюда всего на час, и вот уже скоро отправлюсь на участок, к которому я прикреплена. Там я на все три дня. Вчера наблюдала, как люди приходили семьями. Было и много пожилых людей. Все друг друга знают. Выборы организованы отлично, все доступно и понятно.

Напомним, в России со вчерашнего дня впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.