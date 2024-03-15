Блогер-наблюдатель Камилла Хафизова: Атмосфера на участках праздничная

Камилла Хафизова - казанский блогер с аудиторией в 100 тысяч подписчиков, а еще она - многодетная мама.

«Для меня это не первый опыт участия в наблюдении за выборами, эта история начинается еще со студенческих времен. С интересом и ответственностью подхожу к этому вопросу. Утром я уже проголосовала на своем участке, хочу сказать, что атмосфера приятная и праздничная. Я выступаю в качестве связующего звена между своей аудиторией и Общественной палатой РТ, я показываю, процесс голосования, соблюдаются ли все нормы. Моя аудитория с интересом относится к этому, за первую половину дня мои видео уже набрали около 7 тысяч просмотров. Многие просят поснимать именно на их участках», - рассказала блогер-наблюдатель.