Блогер-священник ответит в Казани на вечные вопросы бытия

В столице Татарстана вчера стартовал музейный фестиваль православной культуры «Казанские дни - 2024».

Фестиваль проводят второй раз, в этом году мероприятие приурочено к 445-летию явления Казанской иконы Божией Матери.

Один из организаторов фестиваля, заместитель директора Музея Казанской епархии Оксана Иванова отметила, что его программа направлена не только на воцерковленных людей, а на широкий круг интересующихся вопросами духовности. Мероприятия продлятся до конца недели. Каждый день имеет свою особенность и свою целевую аудиторию. Иванова сказала, что организаторы будут очень рады получить обратную связь, какие-то предложения от мирян.

Нельзя сказать, что в воскресенье все закончится, - затронутые в ходе фестиваля темы будут развиваться на других мероприятиях в течение года.

Директор Музея Казанской епархии игумен Аркадий Логинов подробно изложил программу фестиваля.

Вчера в паломническом центре «Пилигрим» прошел показ документального фильма «Потаенная святыня» режиссера Натальи Панкратовой по сценарию Дмитрия Хафизова. В нем раскрывалась история возвращения Казанского списка иконы Божией Матери. Просмотр закончился зрительским обсуждением.

Сегодня в 18.00 в Музее Казанской епархии, а это основная площадка фестиваля, пройдет вечер духовной поэзии. Кстати, в нем участвуют не только православные поэты.

Завтра в 16.00 на той же площадке пройдет круглый стол на тему «Святыни Поволжья в истории России».

А 18 июля в 19.00 в Музее Казанской епархии состоится концерт, где будут исполняться русские романсы, а также народные песни.

Одно из самых интересных мероприятий фестиваля пройдет 19 июля в 18.00 в Культурном центре имени А.С.Пушкина. Здесь открытую встречу проведет гость из Беларуси, архимандрит Савва Мажуко. Это широко известный богослов и одновременно блогер. Его популярность связана с тем, что он простым языком объясняет не всегда простые для понимания христианские истины. Встреча посвящена теме «Доказательства счастья». Отец Савва обращается не только к людям в возрасте, общение с ним будет интересно и молодому поколению - так кратко Аркадий Логинов представил спикера.

20 июля в 14.00 в Музее Казанской епархии сам Логинов проведет авторскую экскурсию по выставке «Царственная святость. Император Николай II и его семья».

В тот же день в 17.00 в Благовещенском соборе Кремля состоится богослужение в канун праздника Казанской иконы Божией Матери. И завершится фестиваль в воскресенье в 7.30 традиционным крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери. Его маршрут - от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого мужского монастыря. В тот же день в 18.00 на Кремлевской набережной состоится праздничный концерт «Матушка-Земля».

Вход на все площадки свободный.