Блогершу Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы с возможной конфискацией имущества

Известная блогерша Блиновская приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент «Звезды». Помимо тюремного срока, у нее и ее мужа может быть конфисковано имущество, включающее более 50 земельных участков, несколько квартир, два автомобиля премиум-класса и машиноместо. Кроме того, средства на их счетах уже арестованы.

Ранее в ходе судебного процесса Блиновская просила отсрочить исполнение наказания до тех пор, пока ее дети не подрастут. Она признала свою вину, но заявила, что дело о неуплате налогов могло бы быть закрыто в связи с истечением срока давности.

Московский суд не предоставил отсрочку Блиновской от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет, сообщает корреспондент ТАСС.

На момент вынесения приговора Блиновская уже провела 400 дней в следственном изоляторе. До этого она находилась под домашним арестом в течение 10 месяцев. Блогершу задержали в апреле 2023 года, и первоначально ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако из-за нарушения его условий она была помещена в СИЗО.