Блюдами времен ВОВ будут угощать на фестивале «Элбэдэн» в Пестречинском районе

Блюда, которые были популярны у солдат в Великую Отечественную войну, приготовят на фестивале исторической реконструкции «Элбэдэн». Об этом рассказала организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«В этом году впервые мы делаем очень много гастрономических зон, зон для дегустаций именно блюд, которые были в гражданскую войну, блюда, которые ели наши солдаты в ВОВ. Ими мы будем угощать наших гостей», — сообщила организатор.

Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» пройдет 24 и 25 июня в селе Альвидино Пестречинского района РТ. Это малая родина участника обороны Брестской крепости Петра Михайловича Гаврилова, который удостоен звания «Герой Советского Союза».

Ранее стало известно, что на фестиваль съедутся 300 реконструкторов со всей страны.