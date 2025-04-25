Боец из Набережных Челнов награжден за героизм в зоне СВО

Боец Горец из Набережных Челнов удостоен четырех наград за службу в зоне СВО. Первой ему вручили медаль участника СВО, затем — «За разминирование». За координацию блокпостов, эвакуацию раненых и действия при атаках дронов он получил медаль Суворова. Четвертой наградой стала медаль «За вклад в укрепление обороны» за работу на оборонительных рубежах.

Горец начал службу еще в Чечне в начале 2000-х. Сейчас он заместитель командира взвода комендантской роты, курирует блокпосты, обеспечивает безопасность объектов и соблюдение режима.

Напомним, в Татарстане контрактники с Минобороны РФ получают до 2,8 млн рублей единовременно. Подробности — по телефону +7 (800) 222-59-00 и на сайте heroes-tatarstan.ru. СВО проводится по решению президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.