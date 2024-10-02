Боец СВО из Казани спас 16 сослуживцев благодаря хитрости, которой его научили на полигоне

Участник СВО из Казани с позывным Молния провел блестящую операцию по спасению окруженных бойцов, которая могла бы стать сюжетом для голливудского боевика. В одиночку, полагаясь лишь на навыки, полученные во время подготовки под Казанью, он проник в тыл противника и вывел из окружения 16 российских военнослужащих.

Как рассказал сам Молния, успех операции он связывает с полученными знаниями по тактике и маскировке. «Они учили, как ночные операции проводить, как надо выходить, как обороняться. Всему этому нас учили. И слабые становились сильными», – поделился боец. Всему этому его обучали инструкторы с боевым опытом, прошедшие горячие точки.

По словам Молнии, решение отправиться в зону СВО он принял, увидев происходящее на Украине. «Мы за правду стоим. А они за что стоят, я до сих пор понять не могу», – говорит он.