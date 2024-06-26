Боец СВО обрел надежду на улыбку после операции на лицевом нерве в Казани

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Республика
26 июня 2024  16:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Тяжелое ранение осколком оставило бойца СВО с позывным «Феня» без движения левой части лица. Пройдя несколько госпиталей, мужчина практически смирился с тем, что не сможет улыбаться и нормально говорить. Помощь пришла от микрохирургов военного госпиталя при Республиканской клинической больнице Татарстана.

Травма, полученная бойцом в ноябре прошлого года, оказалась крайне серьёзной: помимо перелома челюсти, осколок практически разорвал лицевой нерв. Несмотря на сложность случая, врачи РКБ провели уникальную операцию по восстановлению нерва.

У пациента полностью отсутствовала мимика левой половины лица. Не поднимался угол рта, не закрывался глаз.

Сейчас боец проходит период реабилитации, и результаты уже впечатляют. К нему постепенно возвращаются мимика и чувствительность лица. Врачи планируют полностью восстановить здоровье бойца. Через три месяца ему предстоит операция по восстановлению слуха.

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