Боец СВО обрел надежду на улыбку после операции на лицевом нерве в Казани

Тяжелое ранение осколком оставило бойца СВО с позывным «Феня» без движения левой части лица. Пройдя несколько госпиталей, мужчина практически смирился с тем, что не сможет улыбаться и нормально говорить. Помощь пришла от микрохирургов военного госпиталя при Республиканской клинической больнице Татарстана.

Травма, полученная бойцом в ноябре прошлого года, оказалась крайне серьёзной: помимо перелома челюсти, осколок практически разорвал лицевой нерв. Несмотря на сложность случая, врачи РКБ провели уникальную операцию по восстановлению нерва.

У пациента полностью отсутствовала мимика левой половины лица. Не поднимался угол рта, не закрывался глаз.

Сейчас боец проходит период реабилитации, и результаты уже впечатляют. К нему постепенно возвращаются мимика и чувствительность лица. Врачи планируют полностью восстановить здоровье бойца. Через три месяца ему предстоит операция по восстановлению слуха.