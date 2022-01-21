Богачев, УНИКС: «Мыслей об отставке главного тренера даже не было»

«Надеемся продлить контракт с Лоренцо Брауном»

Поздравляем с победой в матче против «Барселоны», выдающуюся игру показал новичок команды Лоренцо Браун, планируете ли продлевать с ним контракт, ведутся ли переговоры уже сейчас?

Лоренцо Браун очень хорошо сыграл во вчерашнем матче. Мы надеемся, что получится продлить с ним контракт, но пока ещё только середина сезона. У нас переболело большинство игроков ковидом, только недавно начались тренировки. Но выиграли и «Нижний Новгород» и «Барселону», хорошо, что болезнь позади. Лоренцо мы очень довольны.

Мы подписали его ещё четыре года назад, но тогда не срослось. Мне кажется ему очень нравится в Казани.

Были слухи про увольнение Перасовича, это правда?

Об этом никогда даже не думали, даже когда была серия из поражений. Таких мыслей даже не было.

Многие считают Тони Джекири неудачным приобретением, скажите в чем его преимущество, в чем сильные стороны?

Я считаю, что Тони очень хорошо играет вместе с Джоном Брауном. Джекири хорошо играет при сменах в защите. Не так много больших, которые могут хорошо обороняться против маленьких игроков при сменах на пик-н-роллах. Тони берет очень много подборов и в нападении, и в защите, особенно в концовках матчей. Он солидный игрок.

И сейчас мы видим, что сейчас он раскрывает свой атакующий потенциал. В начале сезона у него были разные проблемы, но сейчас он больше и забивает, и он получает больше скидок. Дай бог чтобы у него все так получалось и дальше.

С чем были связаны проблемы в начале сезона?

Команда новая, к нам пришло 10 новых игроков, в том числе и иностранцы, всем нужно понять друг друга, ведь у каждого разный стиль игры, а сейчас они нашли химию между собой.

«Игра Марио Хезоньи в начале сезона в обороне была невнятной»

Возникает много вопросов к игре Марио Хезоньи в защите, как вы его оцениваете?

В защите Марио очень хорош. Да, в начале сезона он плохо оборонялся, это факт, все его проходили, но потом было много серьезных разговоров с главным тренером. Но последний матч он очень хорошо сыграл в защите.

Сейчас Марио идёт в контакт, центовые его не могут продавить в посте, что немаловажно. Игру в защите он свою наладил, особенно по сравнению с тем, что было в начале сезона. Я считаю, что тогда она была мягко говоря невнятной.

Как думаете с чем это было связано?

Он играл в НБА, а там не делают такой акцент на обороне, но потом он понял, что у нас игроки любят играть в защите и ему пришлось подстраиваться, но сейчас он делает это с удовольствием.

И в своих интервью Марио отмечает, что команда должна в первую очередь хорошо обороняться, а потом уже в нападении.

Возвращаясь к победе с «Барселоной», все-таки с чем это связано, помогло ли отсутствие Николы Миротича у каталонцев?

Не думаю, что отсутствие Николы как-то на них сказалось, при всем уважении к нему, «Барса» в его отсутствие выиграла также много игр, они сильны, как команда.



Вчера у них вышло три игрока, которые не играли против нас в Испании, Ник Калатес, Кори Хиггинс и Найджел-Хейс, так что у них три баскетболиста добавилось вместо одного.

Правда ли что в УНИКСе был именно омикрон-штамм?

Мы проверяли игроков на ковид, но не выявляли какой именно это штамм.

Для каких целей был подписан О Джей Мэйо? Он получает мало минут, насколько сильно он нужен команде?

Отчислять мы его не планируем, у него небольшая травма, он подвернул лодыжку, мне кажется, что он уже скоро будет готов. Его игровое время будет зависеть от игры команды

Какой прогноз на Евролигу, первое место?

Дай бог.