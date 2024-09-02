Богдана, Илия и Нафис: казанские родители выбрали имена для новорожденных детей

На прошлой неделе в Казани появились на свет 286 малышей. Из этого числа – 144 мальчика и 142 девочки, сообщили в управлении ЗАГС Казани. Стоит отметить, что всего за последние восемь месяцев появилось на свет более 12 тысяч малышей.

Среди самых популярных имен, которыми родители назвали своих новорожденных, оказались Артем, Аскар, Аяз, Раян, Амир, Мухаммад, Арслан, Ильяс, Эмир, Карим для мальчиков, и Амина, Василиса, София, Эмилия, Таисия, Айлина, Ева для девочек.

Однако не обошлось и без редких имен: родители выбрали для своих малышей имена Нафис, Кирам, Багир, Аят, Арон, Аарон, Адис, Бахтияр, Катарина, Саада, Илия, Илиана, Анелия, Богдана, Ирада, Альфинур.