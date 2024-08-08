Бойцы из батальона «Батыр» проходят подготовку в Самарской области

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Республика
8 августа 2024  17:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Именной батальон «Батыр», сформированный в Татарстане, интенсивно готовится к выполнению боевых задач на полигоне в Самарской области.

Каждый день бойцы проходят изнурительную физическую подготовку, отрабатывают навыки стрельбы, тактики ведения боя, штурма укреплений, зачистки окопов, эвакуации раненых и оказания первой помощи.

Опытные инструкторы, в том числе ветераны боевых действий, передают новобранцам свой бесценный опыт, обучая их правильному передвижению на поле боя, эффективному использованию оружия и слаженным действиям в составе подразделения. Особое внимание уделяется психологической подготовке, чтобы бойцы были готовы к любым трудностям и опасностям.

«Батыр» будет задействован в зоне СВО для охраны и удержания освобожденных территорий. Напомним, что в Татарстане действуют беспрецедентные меры поддержки для военнослужащих, заключающих контракт на прохождение службы. Получить можно до 1 млн 700 тысяч рублей с учетом всех мер.

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