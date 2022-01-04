Бокал вина под боком Кул-Шариф: на чем зарабатывают и что продвигают новые рестораны в Кремле?

В историческом здании Присутственных мест Казанского Кремля с недавних пор открылись точки общепита. В здании, которое с 2017 года находилось на реставрации, наконец-то появились рестораны «Чирэм» и «Тимерхан», кафе «Ураган-Сарай», «Татар» и столовая «Алан-Аш», которая позиционирует себя на территории Казанского Кремля как кафе.

Теперь прогуливаясь по объектам культурного наследия, в числе которых мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, можно зайти в модный ресторан и не только согреться национальным чаем или хорошим кофе, но и пропустить по бокальчику игристого.

Но уместно ли на территории объекта ЮНЕСКО присутствие заведений, в которых разливают алкоголь? Мнение горожан и работников кафе на этот счет разделилось. Некоторые не видят ничего плохого в распитии спиртного под боком религиозных исторических сооружений, куда до сих приезжают помолиться люди с разных точек мира, другие выступают резко против.

К тому же, заведения открылись совсем недавно и если поначалу сотрудники кафе объясняли отсутствие людей не туристическим сезоном, то сейчас во время новогодних праздников, когда туристы снова хлынули в столицу республики, посетителей в кафе и ресторанах все равно не прибавилось.

Смогут ли заведения показать свою рентабельность на новом месте, что о наличии спиртного в меню ресторанов думают жители города и сами работники заведений и нужны ли вообще в Кремле кафе и рестораны, читайте в материале «КВ».

«Там вообще никого не было»: почему казанцы не спешат в новые рестораны

Все заведения в здании присутственных мест Казанского Кремля открылись в начале ноября и целый месяц работали в тестовом режиме, но даже в разгар бизнес-ланчей гостей в кафе и ресторанах были считанные единицы. Работники печально сидели на своих местах в ожидании хоть кого-нибудь, кого можно накормить.

Одна из проблем малого потока гостей заключается в том, что заведения были открыты не в туристический сезон. Вероятно, владельцы хотели «потестить» новое место и подготовиться к Новому году, на который уповают и наступление которого ждут как второго пришествия, способного оживить бизнес после долгого куаркодного застоя.

В «Ураган-Сарае» сотрудницы говорили, что к ним в неделю приходит всего семь-десять туристов, не больше. Зависит это, конечно, от туристических автобусов, которые зимой по понятным причинам ходят реже.

С бариста кофейни соглашался и менеджер ресторана «Тимерхан», рассказывая, что посетителей у них пока что мало. Связано это и с низким туристическим потоком, и с незнанием местных жителей об их присутсвии в Кремле.

«Мы старались открыться пораньше, но заехали, как только нам разрешили», — делился собеседник.

Впрочем сейчас, спустя два месяца после открытия, дела у ресторана обстоят не сильно лучше. Посетителей все еще немного. Но дела улучшились у кафе-музея татарской кухни «Татар». Хотя по словам посетительницы кафе Полины, его сотрудникам предстоит еще много работы.

«В меню не все позиции, официанты хоть и стараются, но до сих пор путаются, а вот интерьер и наряды обслуживающего персонала красивые», — отметила собеседница.

Несмотря на то, что поток туристов все еще небольшой, в заведении вовсю уже проводят корпоративные мероприятия.

«В кафе „Татар“ народу было немного, но там пол-зала было заранее забронировано под корпоратив. Еще я заходила, смотрела в соседний с ним ресторан [„Тимерхан“], там вообще никого не было. Мне кажется, просто еще не все о ресторанах знают», — делится Полина.

«Не хватает вывесок»: как рестораны привлекают гостей

И правда, помочь казанцам узнать о новых обитателях Присутственных мест могли бы вывески заведений. Но поскольку здание историческое, общепит попросту не может разместить свое название на фасаде, поэтому незнающий человек может просто пройти мимо.

«Могу сказать, что не хватает вывесок, понятно, что никто не будет вешать огромную вывеску в здании Кремля, но, например, маленькие таблички [можно], а то получается, что нужно заходить внутрь и узнавать, что же здесь находится», — рассказывает Полина.

Но нужно отметить, что для навигации по заведениям на территории Кремля администрация установила указатели, которые исторического вида не портят, но и в глаза посетителей не бросаются. Некоторые кафе добавили собственные стенды со своим названием рядом со входом, но это максимум дозволенного.

Так, по собственному штендеру кафе «Ураган-Сарай» заметить легко, но только если дойти до конца здания. Несмотря на красивый интерьер и приветливый персонал, любителей выпить кофе и согреться чаем заходит немного, но позитивная тенденция уже намечается.

«По-тихонечку, по-маленечку народ набираем, гости, в основном, местные. Мы пока развиваемся в том плане, что устраиваем некие встречи и мастер-классы», — рассказывает бариста.

У «Чирэм» собственной «афиши» нет, и, чтобы найти вход в ресторан, пришлось потыкаться в несколько дверей. Выдают заведение только звуки грустной музыки из динамика у входа и новогодняя инсталляция в арке.

В самом ресторане рассказали, что сейчас к ним в основном приходят постоянные гости, которые полюбили заведение еще со времен их нахождения на Кремлевской набережной. По словам же нашей собеседницы Полины, «просто так зайти туда покушать невозможно».

«Мы попали в ресторан только тогда, когда забронировали столик за неделю. Но интерьер в „Чирэм“ очень хороший, видела его еще на фазе эскизов, они постарались, да и с подачей там все в порядке», — делится девушка.

«Нет алкоголя, нет проблем»: уместно ли упортреблять спиртное у мечети

Интересный момент – вместе с красивыми интерьерами и официантками в национальных костюмах на территории Кремля появился и алкоголь. В то же самом «Чирэме» барная карта есть, и, по словам администратора заведения, посетителей это не смущает.

«Барная карта есть. Мы же вынуждены это делать, я думаю, у всех ресторанов здесь есть алкоголь», — ответили в ресторане.

Фото: © Instagram заведения

Если посетителей заведения алкоголь не смущает, то мнения сотрудников других кафе отличается.

«Это в принципе неуместно, так как это все-таки историческая территория, на которой людям показывают и рассказывают про историю. И мечеть, и церковь рядом. Лично для меня это неуместно», – поделилась своим мнением бариста кофейни «Ураган-Сарай».

Неправильным продавать алкоголь на территории Казанского Кремля считает и сотрудник кафе «wi-fi», потому что «люди бывают разные», отмечает молодой человек.

«У кого-то есть мера, у кого-то нет, есть люди, которые пить не умеют. Мы работали в кафе „Пушечный двор“, там тоже продавали алкоголь, закончилось это все скандалами, доходило до драк. Нет алкоголя, нет проблем», — говорит сотрудник кафе, которое находится на территории Кремля давно.

А вот жительница города Рузиля, работающая неподалеку от Кремля, новой жизни в старом здании рада. Говорит, что и «поесть с красивым видом можно, и прилично посидеть с друзьями после работы».

«И пусть там алкоголь, никто же напиваться там не собирается. Тем более в „Чирэм“, с их-то ценником. Но рестораны можно понять, напитки — это отдельная статья их доходов. К тому же, хороший ужин можно разбавить бокалом вина, например», — делится собеседница.

«Все для людей»: нужны ли кремлевские рестораны и кафе туристам

Молодой человек из кафе по соседству уверен, что алкоголь не способен спасти экономику ресторанов в новой локации. По его мнению, в новых кафе нет никакого смысла и они нерентабельны.

«Единственное заведение, которое может здесь раскрутиться — „Алан аш“, но у них качество кухни так себе, если честно. Мне особо не понравилось», — делится собеседник.

С его слов, все остальные представители кремлевского общепита рассчитаны только на местных жителей, туристов такие заведения не интересуют. На мое утверждение, что рестораны позиционируют себя как проводники татарской кухни для приезжих, он ответил, что такой сценарий сработает только в идеале. А пока что заведения должны гибко работать с группами.

«Турист „эконом“, который приезжает в Казань и снимает на пару дней квартиру, не в состоянии позволить себе „Чирэм“. А состоятельным туристам, которые селятся в отели с трех или пятиразовых питанием, это просто неинтересно», — рассказывает молодой человек.

Казанский урбанист и соавтор телеграм-канала «Казан Урбанчы» Дмитрий Сагдеев уверен, что новые жители Кремля отлично вписываются в национальный контекст и является хорошим примером работы администрации «все для людей».

«В процессе долгих экскурсий и пеших прогулок по городу как туристам, так и горожанам вполне может хотеться перекусить, летом выпить холодный лимонад, квас, съесть мороженое, зимой — согреться горячим чаем и кофе, ведь экскурсии по музеям Кремля иногда занимают несколько часов», — рассказывает урбанист.

Собеседник добавляет, что разумеется, это не должны быть шумные бары с песнями и плясками, подобные заведения не уместны не только в Кремле, но и в других местах отдыха, но кофейни и рестораны национальной кухни — почему бы и нет?