Более 10000 участников из 103 стран соберутся на KazanForum 2024 в Казани

XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» (KazanForum) в Казани обещает стать рекордным по масштабу – ожидается участие более 10 тысяч делегатов из 103 стран. Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, география участников значительно расширилась по сравнению с предыдущими годами.

В фокусе форума в этом году – цифровая трансформация как драйвер экономического развития. Основные мероприятия включают:

Центральное пленарное заседание 16 мая

141 деловую сессию на площадке «Казань Экспо»

20 тематических направлений для профессионального диалога

Особенностью KazanForum 2024 станет увеличение количества сателлитных мероприятий, что подчеркивает растущий интерес международного бизнес-сообщества к сотрудничеству с Россией. Регистрация на форум продолжается, при этом все участники проходят обязательную процедуру проверки безопасности.

Форум укрепил свои позиции как ключевая площадка для выстраивания экономических связей между Россией и странами исламского мира, предлагая новые возможности для бизнеса в эпоху цифровизации.