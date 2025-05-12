Более 10000 участников из 103 стран соберутся на KazanForum 2024 в Казани

XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» (KazanForum) в Казани обещает стать рекордным по масштабу – ожидается участие более 10 тысяч делегатов из 103 стран. Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, география участников значительно расширилась по сравнению с предыдущими годами.
В фокусе форума в этом году – цифровая трансформация как драйвер экономического развития. Основные мероприятия включают:
- Центральное пленарное заседание 16 мая
- 141 деловую сессию на площадке «Казань Экспо»
- 20 тематических направлений для профессионального диалога
Особенностью KazanForum 2024 станет увеличение количества сателлитных мероприятий, что подчеркивает растущий интерес международного бизнес-сообщества к сотрудничеству с Россией. Регистрация на форум продолжается, при этом все участники проходят обязательную процедуру проверки безопасности.
Форум укрепил свои позиции как ключевая площадка для выстраивания экономических связей между Россией и странами исламского мира, предлагая новые возможности для бизнеса в эпоху цифровизации.