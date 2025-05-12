Более 10000 участников из 103 стран соберутся на KazanForum 2024 в Казани

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Город
12 мая 2025  14:29

XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир» (KazanForum) в Казани обещает стать рекордным по масштабу – ожидается участие более 10 тысяч делегатов из 103 стран. Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, география участников значительно расширилась по сравнению с предыдущими годами.

В фокусе форума в этом году – цифровая трансформация как драйвер экономического развития. Основные мероприятия включают:

  • Центральное пленарное заседание 16 мая
  • 141 деловую сессию на площадке «Казань Экспо»
  • 20 тематических направлений для профессионального диалога

Особенностью KazanForum 2024 станет увеличение количества сателлитных мероприятий, что подчеркивает растущий интерес международного бизнес-сообщества к сотрудничеству с Россией. Регистрация на форум продолжается, при этом все участники проходят обязательную процедуру проверки безопасности.

Форум укрепил свои позиции как ключевая площадка для выстраивания экономических связей между Россией и странами исламского мира, предлагая новые возможности для бизнеса в эпоху цифровизации.

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