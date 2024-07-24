Более 11 тысяч домов обновили в РТ по программе капремонта

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Республика
24 июля 2024  15:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане за 16 лет действия программы капитального ремонта многоквартирных домов обновили 11 863 здания. В 2024 году планируется отремонтировать еще 766 домов, на эти цели выделено 8,5 млрд рублей, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов.

Выступая на пресс-конференции «Участие граждан в решении вопросов местного самоуправления», посвященной завершению работы Госсовета РТ шестого созыва, замминистра отметил положительную динамику в строительной отрасли республики.

«В 2023 году в Татарстане капитально отремонтировано и построено 4 144 объекта на общую сумму 126,5 млрд рублей. В текущем году в регионе реализуются 44 республиканские программы, пять нацпроектов и три госпрограммы», - подчеркнул Мазит Салихов. - «Одним из ключевых направлений является жилищное строительство: на протяжении трех лет объем вводимого жилья превышает 3 млн квадратных метров ежегодно. По этому показателю Татарстан занимает лидирующие позиции как в ПФО, так и в России».

Помимо строительства нового жилья, в республике уделяется пристальное внимание модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках соответствующей программы, утвержденной на два года, будет проведен капитальный ремонт инженерных сетей общей протяженностью 125 километров. На эти цели предусмотрено 4,7 млрд рублей.

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