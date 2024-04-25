Более 13 тысяч татарстанцев переболели гриппом

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Республика
25 апреля 2024  18:06
Автор:
Владислав Косолапкин

С окончанием эпидсезона в Татарстане заболеваемость ОРВИ заметно пошла на спад. За прошедшую неделю в республике зарегистрировано всего 508 случаев коронавируса - на 3%, чем неделей ранее. При этом в 95% случаев заболевание проходило по типу ОРВИ.

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Подводя итоги эпидсезона, Любовь Авдонина рассказала, что с 1 сентября 2023 года в Татарстане гриппом переболели 13120 человек. На прошлой неделе зарегистрировано всего 35 случаев.

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