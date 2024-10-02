Более 140 молодых избирателей впервые примут участие в выборах в Татарстане

Предстоящие выборы депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском округе станут особенными для 143 жителей республики – они смогут проголосовать впервые. Об этом сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, что дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 пройдут 1 декабря 2024 года. Принять участие в голосовании смогут более 56 тысяч татарстанцев. В настоящее время продолжается период выдвижения кандидатов, который завершится 6 октября.