Более 140 молодых избирателей впервые примут участие в выборах в Татарстане

news_top_970_100
Республика
2 октября 2024  17:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Предстоящие выборы депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском округе станут особенными для 143 жителей республики – они смогут проголосовать впервые. Об этом сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, что дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 пройдут 1 декабря 2024 года. Принять участие в голосовании смогут более 56 тысяч татарстанцев. В настоящее время продолжается период выдвижения кандидатов, который завершится 6 октября.

news_right_column_240_400
Новости
Следить за набором в службу по контракту теперь можно будет в «ВКонтакте»
Боец СВО из Казани спас 16 сослуживцев благодаря хитрости, которой его научили на полигоне
Более 140 молодых избирателей впервые примут участие в выборах в Татарстане
Последний шанс привиться от гриппа у метро в Казани
Красоты далекой Мексики представлены в Национальном музее РТ
Красоты далекой Мексики представлены в Национальном музее РТ
Могут ли животные давать друг другу имена?
Могут ли животные давать друг другу имена?
За фиктивную «прописку» иностранца жительница Казани отправится в колонию
В Татарстане отвечают на вопросы о контрактной службе онлайн