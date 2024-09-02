Более 160 тысяч пассажиров воспользовались казанским метро в День города

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Город
2 сентября 2024  16:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В День города и Республики Татарстан метрополитен столицы перевез более 160 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс». 

 Фото: © МУП «Метроэлектротранс»

Для поддержания порядка и безопасности на всех станциях метрополитена работали сотрудники различных служб: Дирекции сбора доходов и движения, информационных технологий и связи, Службы безопасности, энергохозяйства, путевого хозяйства. Для контроля правопорядка был усилен штат сотрудников отдела полиции метрополитена.

В целях максимально быстрого и удобного перемещения пассажиров в праздничный день на линии были задействованы дополнительные электропоезда, сокращающие интервал движения.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности пассажиров. Было усилено досмотровое оборудование на всех станциях для выявления запрещенных предметов и веществ, а также для предотвращения возникновения давки в кассовых залах и на платформах. За праздничный день сотрудники метрополитена проверили 43 606 единиц ручной клади и багажа.

В целях предотвращения несчастных случаев и обеспечения комфортного прохода пассажиров, сотрудники отдела полиции на метрополитене временно закрывали вход на станцию «Козья Слобода», регулируя поток пассажиров небольшими группами.

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