Более 160 тысяч пассажиров воспользовались казанским метро в День города

В День города и Республики Татарстан метрополитен столицы перевез более 160 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Фото: © МУП «Метроэлектротранс»

Для поддержания порядка и безопасности на всех станциях метрополитена работали сотрудники различных служб: Дирекции сбора доходов и движения, информационных технологий и связи, Службы безопасности, энергохозяйства, путевого хозяйства. Для контроля правопорядка был усилен штат сотрудников отдела полиции метрополитена.

В целях максимально быстрого и удобного перемещения пассажиров в праздничный день на линии были задействованы дополнительные электропоезда, сокращающие интервал движения.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности пассажиров. Было усилено досмотровое оборудование на всех станциях для выявления запрещенных предметов и веществ, а также для предотвращения возникновения давки в кассовых залах и на платформах. За праздничный день сотрудники метрополитена проверили 43 606 единиц ручной клади и багажа.

В целях предотвращения несчастных случаев и обеспечения комфортного прохода пассажиров, сотрудники отдела полиции на метрополитене временно закрывали вход на станцию «Козья Слобода», регулируя поток пассажиров небольшими группами.