Более 20 участников СВО в Татарстане списали долги по кредитам

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Республика
17 декабря 2024  13:17

В декабре более 20 участников специальной военной операции (СВО) в Татарстане получили возможность списания кредитных долгов. С 1 декабря этим правом воспользовались 20 контрактников и три их супруги, как сообщил Анвар Закиров, руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ. 

В общей сложности около 3 721 должника могут обратиться за списанием долгов, сумма их задолженности превышает 8 миллиардов рублей. 

Как ранее отмечалось, чтобы инициировать процедуру списания, необходимо обратиться в отделение ФССП, где проводится исполнительное производство, либо в территориальный орган ФССП России дистанционно. 

Для подачи заявки нужно предоставить комплект документов: заявление о прекращении исполнительного производства, копию контракта с Министерством обороны или справку о его заключении, а также копию паспорта. Супругам участников СВО потребуется документ, подтверждающий регистрацию брака. 

Если должник уже находится в зоне СВО, он может подать документы через портал Госуслуг. Также близкие родственники бойца — родители или супруги — могут обращаться с заявлениями о списании долгов. 

По словам главного судебного пристава РТ, в ходе ежедневных дежурств гражданам, заключающим контракт, не только разъясняются их права, но и принимаются заявки на приостановление или прекращение исполнительных производств.

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