Более 34 тысяч нормативных актов от Татарстана было включено в Регистр муниципальных актов

Разбирая итоги прошлого года на отчетной коллегии Министерства юстиции РТ его глава Рустем Загидуллин остановился на ряде достижений республики в сфере развития органов местного самоуправления. В частности, ведомство оказывает всестороннюю правовую помощь муниципалитетам Татарстана. И она приносит хорошие результаты.

Так, во исполнение государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан» министерством еженедельно проводились видеоприемы глав сельских поселений республики. В 2023 году в ходе видеоприемов правовая помощь оказана главам 413 поселений.

«Приемы сопровождаются ознакомлением глав принятыми правовыми актами федерального и регионального уровня, ответами на вопросы, обсуждения путей повышения эффективности взаимодействия по правовым вопросам и другое», - рассказал министр юстиции.

Загидуллин также сообщил, что за весь прошлый год в Минюст РТ от муниципалитетов направлено более 34 тысяч правовых актов. По количеству включаемых в регистр муниципальных актов Татарстан занимает первую позицию по Приволжскому федеральному округу. Для сравнения, в позапрошлом году республика находилась на втором месте.

Министр предположил, что свою роль в этом сыграло внедрение роботизации процессов. Минюстом РТ совместно с Минцифрой республики в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» разработано и внедрено в работу программное обеспечение — робот RPA. Робот в автоматическом режиме выгружает с Портала в Регистр муниципальные нормативные правовые акты и сведения о них, с заполнением всех необходимых полей в регистре. В этом году планируется перенос робота на базу свободного программного обеспечения, расширение его функционала.