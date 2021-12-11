 Более 3,5 тыс. иностранных студентов КФУ не смогли вернуться в Татарстан из-за коронавирусных мер
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Более 3,5 тыс. иностранных студентов КФУ не смогли вернуться в Татарстан из-за коронавирусных мер

Иностранцы продолжают обучение в вузе на дистанте. 

Истории
11 декабря 2021  14:11
Автор:
Роза Габитова

В Казанский федеральный университет не смогли вернуться более 3,5 тыс. иностранных студентов из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в РБК.

Также высокие цены на перелеты и долгая подготовка виз стали причинами для того, чтобы студенты остались в своих странах.

Всего в КФУ обучаются более 7,5 тыс. иностранцев, 4 тыс. из которых смогли продолжить обучение в очной форме. Часть студентов учатся в дистанционном формате.

Ранее «КВ» сообщали, что студентов КФУ призвали обязательно добавить сертификаты о вакцинации в личных кабинетах.

 

 

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