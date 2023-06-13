Более 363 тыс. татарстанцев приняли участие в голосовании по благоустройству

Свыше 363 тыс. жителей Татарстана приняли участие голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году. Это на 75 % больше, чем было в прошлом году, сообщила директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина.

«По сравнению с прошлым годом мы добавили еще 75% к результату прошлого года. Всего 363 тыс. человек приняли участие в голосовании», – сказала она на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

По словам Зиннатуллиной, на голосование было вынесено 267 объектов.

«В принципе в рамках программы развития городской среды без учета конкурса по малым городам реализуется около 60 объектов в год. Примерно 60 объектов будут сформированы по итогу текущего голосования», – отметила она.

Спикер отметила, что на голосования выносилось от 5 до 8 объектов.

«Пять объектов – в небольших муниципальных образованиях, 8 – в больших. 30 объектов было вынесено в Казани – это абсолютный рекорд», – пояснила она.