 Более 363 тыс. татарстанцев приняли участие в голосовании по благоустройству
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Более 363 тыс. татарстанцев приняли участие в голосовании по благоустройству

Это на 75 % больше, чем было в прошлом в 2022 году.

Республика
13 июня 2023  10:34
Автор:
Дамира Хайрулина

Свыше 363 тыс. жителей Татарстана приняли участие голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году. Это на 75 % больше, чем было в прошлом году, сообщила директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина.

«По сравнению с прошлым годом мы добавили еще 75% к результату прошлого года. Всего 363 тыс. человек приняли участие в голосовании», –  сказала она на брифинге «Об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в РТ».

По словам Зиннатуллиной, на голосование было вынесено 267 объектов.

«В принципе в рамках программы развития городской среды без учета конкурса по малым городам реализуется около 60 объектов в год. Примерно 60 объектов будут сформированы по итогу текущего голосования», –  отметила она.

Спикер отметила, что на голосования выносилось от 5 до 8 объектов.

«Пять объектов – в небольших муниципальных образованиях, 8 – в больших. 30 объектов было вынесено в Казани – это абсолютный рекорд», –  пояснила она.

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