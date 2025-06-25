На масштабном научном форуме ученые обсуждают в том числе и возможности использования ИИ для прорывных исследований в области химии.

В Казани 23 июня на базе Поволжского института физкультуры и спорта стартовала XXIX Чугаевская конференция по координационной химии. Ее организовала Академия наук России при поддержке Раиса Татарстана и республиканского правительства. Она продлится до 27 июня.

Это мероприятие проходит в столице Татарстана уже второй раз. До этого Казань принимала его участников в 2014 году. Если бы существовал рейтинг отечественных химических форумов, то Чугаевская конференция уверенно заняла бы второе место после Менделеевских съездов. «Это признание не только заслуг химиков, но и роли Татарстана в развитии химической науки, химической промышленности. Участие наших коллег из других научных центров в таких конференциях дает казанским химикам достаточно много новых идей и новых возможностей», - заявил действительный член РАН, главный редактор «Журнала общей химии» Олег Синяшин.

Сегодня это мероприятие можно вполне назвать международным. Помимо российских ученых из 21 города в Казань прибыли представители Молдовы, Беларуси, Узбекистана и Китая. А всего участников - более 400. Среди них, между прочим, восемь академиков.

Академик РАН Юлия Горбунова напомнила о том, что именно в Казани Карл Клаус открыл элемент рутений. Она же обратила внимание, что примерно 70% участников конференции - это молодые ученые. Не забыла спикер похвалить Татарстан: «Сейчас как раз разрабатывается большая программа «ФизМат прорыв» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. В рамках этого проекта подразумевается работа со школьниками, учителями химии, преподавателями и студентами вузов, потому что сегодня не хватает учителей химии. А без кадров, к сожалению, мы прорывов не сделаем».

Стоит отметить, что Чугаевские конференции регулярно проводятся в России, с 1937 года их организовывали в разных городах СССР. Академик РАН Владимир Иванов немного рассказал о том, чью фамилию носит конференция.

Кстати, это российская особенность называть научные мероприятия именами выдающихся людей. Лев Александрович Чугаев, родившийся в позапрошлом веке, уже в 1906 году стал доктором химических наук. Фактически он является основоположником координационной химии в нашей стране. Он смог решить актуальную для своего времени технологическую проблему: в начале XX века создал отечественную технологию переработки платины. «Без его работ не было бы того мира, в котором мы сейчас живем, в области технологий благородных металлов», - подчеркнул Иванов.

Помимо вопросов химии на конференции обсуждают и применение в науке искусственного интеллекта. Так, академик РАН, заведующий лабораторией Института органической химии имени Н.Д.Зелинского РАН Валентин Анаников сообщил, что уже сейчас ИИ может выдвинуть около 15 тысяч гипотез. Потом другой ИИ их проверяет. В результате рабочих гипотез остается только 10.

Современные исследования генерируют большой массив данных, нуждающихся в дальнейшей обработке. Один проект - примерно 1 терабайт данных. Люди анализируют только 10% от этого объема. Тут-то и помогает искусственный интеллект. ИИ-аналитик, выдвигая гипотезы, может способствовать созданию новых материалов. Нейронные сети способны моделировать даже интуицию человека. Таким образом, сроки разработки новых материалов и катализаторов могут сократиться с прежних пяти-семи лет до считанных суток, рассказал Анаников.