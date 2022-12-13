Более 5 тыс. рабочих мест создали резиденты и компании ОЭЗ «Иннополис» в текущем году

Свыше 5 тыс. новых рабочих мест создали в 2022 году компании, входящие в составе особой экономической зоны «Иннополис». Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга генеральный директор АО ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

«У нас хороший прирост - более 13,5 тыс. рабочих мест, из которых более 5 тыс. суммарно на всех площадках созданы резидентами и компаниями ОЭЗ в текущем году», - сказал Халимов.

По словам спикера, в 2022 году численность компаний в составе ОЭЗ выросла до 336. Среди них – 123 резидента, 55 компаний-партнеров и 158 стартапов.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что 66 компаний к нам присоединились в этом году несмотря на геополитическую обстановку. <…> совокупная выручка превышает 130 млрд рублей», - отметил Халимов.

По словам Халимов, численность инностранных компаний в ОЭЗ до этого года составляла менее 3%.

«Менее 3% компаний были иностранные компании, вот и весь отток иностранных компаний», - сказал он.