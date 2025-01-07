С 2013 года Госжилфонд при Раисе Республики Татарстан (ранее — при Президенте РТ) в рамках программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставил 5346 квартир. Только в 2024 году было передано 621 жилье, сообщает пресс-служба ведомства.

Эта инициатива стала важным шагом в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Участники программы получили однокомнатные квартиры в соципотечных домах, расположенных в разных городах и районах Татарстана.

Все квартиры полностью готовы к заселению: они сдаются с чистовой отделкой, оснащены сантехникой, плитами (электрическими или газовыми), датчиками пожарной сигнализации, счетчиками воды и электроэнергии.

Если ранее Госжилфонд ежегодно обеспечивал жильем около 300 детей-сирот, то с 2020 года, по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, объемы выросли вдвое — до 600 квартир в год.

Кроме того, с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, охватывающие ключевые сферы — от экономики до экологии. В Татарстане планируется реализовать 11 из них, включая «Семья», «Молодежь и дети», «Экологическое благополучие», «Цифровая трансформация государства» и другие. На эти цели будет направлено 44,2 млрд рублей.