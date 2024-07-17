Более 60% татарстанцев занимаются физкультурой и спортом

В Татарстане по федеральной программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» с 2019 года построено 54 спортивных объекта разного формата.

Это, к примеру, бассейны, футбольные поля, площадки для выполнения норм ГТО, спортивно-оздоровительные комплексы, ледовые дворцы.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов.

Он добавил, что с 2019 года по этой программе закуплены инвентарь и оборудование для спортивных школ республики на 182 млн рублей.

Спортивные объекты в Татарстане также строятся в рамках государственно-частного партнерства. На данный момент в РТ функционируют более 11,8 тыс. спортивных сооружений. Они способны одновременно принять более 327,4 тыс. человек.

Хусаинов отметил, что в РТ порядка 64% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 70%, добавил спикер.

Начальник отдела спорта исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин сказал, что в муниципалитете пропускная способность спортивных сооружений сейчас составляет более 9 тыс. человек, в том числе в сельской местности - порядка 4,5 тыс. Еще он оповестил, что в Зеленодольском районе в 2024 - 2025 годах по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») с использованием механизма государственно-частного партнерства будет построен спортивный комплекс «Физра».