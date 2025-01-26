Более 70 жителей блокадного Ленинграда осталось в Татарстане

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Республика
26 января 2025  11:29

27 января в России отметят День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.  

«В предстоящий понедельник страна будет чествовать одну из самых героических страниц Великой Отечественной войны – 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. 872 дня осады стали символом мужества и стойкости советского народа. В Татарстане пройдут памятные мероприятия, включая возложение цветов к мемориалам и минуту молчания в честь погибших», – отметил Рустам Минниханов.  

Он напомнил, что в годы войны тысячи жителей Ленинграда были эвакуированы в Татарстан. Сегодня в республике проживают более 70 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», из них 48 – в Казани.  

«Наш долг – окружить ветеранов заботой и вниманием. Желаю всем участникам тех событий крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и счастья», – подчеркнул глава региона.  

Памятные мероприятия в Татарстане станут частью общероссийских торжеств, посвященных подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.

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