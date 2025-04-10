Более 800 тыс. пенсионеров получили единовременные выплаты в 2024 году

В 2024 году 812 849 россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.
Условия выплаты:
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Размер накопительной пенсии должен быть менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.
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Выплачивается вся сумма накоплений сразу.
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Право на повторное обращение — через 5 лет, если на счет поступят новые средства.
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Доступно также получателям пенсий по инвалидности, потере кормильца и госпенсий.
Возрастные требования:
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Женщины — с 55 лет,
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Мужчины — с 60 лет.
Выплата позволяет пенсионерам сразу распорядиться накопленными средствами, если их размер незначителен для регулярных доплат.