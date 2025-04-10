Более 800 тыс. пенсионеров получили единовременные выплаты в 2024 году

В 2024 году 812 849 россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Условия выплаты:

Размер накопительной пенсии должен быть менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Выплачивается вся сумма накоплений сразу.

Право на повторное обращение — через 5 лет , если на счет поступят новые средства.

Доступно также получателям пенсий по инвалидности, потере кормильца и госпенсий.

Возрастные требования:

Женщины — с 55 лет ,

Мужчины — с 60 лет.

Выплата позволяет пенсионерам сразу распорядиться накопленными средствами, если их размер незначителен для регулярных доплат.