Более 800 тыс. пенсионеров получили единовременные выплаты в 2024 году

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Россия/Мир
10 апреля 2025  13:19

В 2024 году 812 849 россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Условия выплаты:

  • Размер накопительной пенсии должен быть менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.

  • Выплачивается вся сумма накоплений сразу.

  • Право на повторное обращение — через 5 лет, если на счет поступят новые средства.

  • Доступно также получателям пенсий по инвалидности, потере кормильца и госпенсий.

Возрастные требования:

  • Женщины — с 55 лет,

  • Мужчины — с 60 лет.

Выплата позволяет пенсионерам сразу распорядиться накопленными средствами, если их размер незначителен для регулярных доплат.

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