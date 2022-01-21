 Более 90% спортсменов олимпийской сборной России прошли вакцинацию от COVID-19
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Более 90% спортсменов олимпийской сборной России прошли вакцинацию от COVID-19

Исключение среди непривитых спортсменов составляют лишь те, у кого есть медотвод.

Республика
21 января 2022  18:27
Автор:
Розалия Хайруллина

Среди спортсменов сборной России на Олимпиаду в Пекине вакцинацию от коронавируса прошли более 90% человек. Об этом журналистам сообщил министр спорта России Олег Матыцин. 

«На федеральных базах персонал более 99% вакцинированы, спортсмены более 90% вакцинированы, за исключением тех, кто имеет медицинский отвод. Мы исключаем абсолютно пересечение и спортсменов, и специалистов, и обслуживающего персонала с людьми извне», — сказал Матыцин.

Кроме того, благодаря Росавиации были созданы особые коридоры и стойки регистрации в аэропортах для передвижения участников сборной. 

«Надеюсь, такие меры помогут нам исключить риски заболевания. Особое внимание обратили главных тренеров команд, президентов федераций на персональную ответственность за соблюдение режима», — отметил он.

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