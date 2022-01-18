Более чем в 60 деревнях и селах Татарстана появится сеть 4G. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«В 624 населенных пунктах сеть 4G напросто отсутствует. Да, там есть сотовая связь, 2G, можно позвонить соседу, в скорую помощь. В 2022 году как минимум в 61 населенном пункте Татарстана, в которых проживает по 100, 200 и 300 человек, будут построены вышки 4G», — отметил спикер.

Населенные пункты, в которых появится связь 4G, определяли голосованием на портале государственных услуг. Так, на первом месте в рейтинге голосования – село Шадчи в Мамадышском районе, на втором месте – село Галактионово в Чистопольском районе, третье место в рейтинге заняла деревня Алан Арского района.