Более половины детей в России сталкивались с жестокими видео в Интернете

Более 50% детей в России сталкивались с жестокими видео в Интернете. Об этом на форуме Kaspersky CyberSecurity Weekend сообщил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

По его данным, также около 30% несовершеннолетних играли в игры, где присутствуют сцены насилия 18+. Треть детей смотрят блогеров, выполняющих опасные челленджи, а 12% повторяют за ними.

Кроме того, 74% опрошенных несовершеннолетних получали сообщения от незнакомцев в интернете, а 25% встречались с теми, с кем познакомились онлайн.