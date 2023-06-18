 Более половины детей в России сталкивались с жестокими видео в Интернете
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Более половины детей в России сталкивались с жестокими видео в Интернете

Около 30% несовершеннолетних играли в игры, где есть сцены насилия.

Россия/Мир
18 июня 2023  18:00
Автор:
Роза Габитова

Более 50% детей в России сталкивались с жестокими видео в Интернете. Об этом на форуме Kaspersky CyberSecurity Weekend сообщил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. 

По его данным, также около 30% несовершеннолетних играли в игры, где присутствуют сцены насилия 18+. Треть детей смотрят блогеров, выполняющих опасные челленджи, а 12% повторяют за ними. 

Кроме того, 74% опрошенных несовершеннолетних получали сообщения от незнакомцев в интернете, а 25% встречались с теми, с кем познакомились онлайн.

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