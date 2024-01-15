Более полсотни тысяч семей в Татарстане получают помощь от государства

На первом в этом году заседании экспертного клуба «Волга» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала об итогах реализации национального проекта «Демография» в республике. Так, по ее словам, более 50,2 тысяч татарстанских многодетных семей пользуются различными видами господдержки. Также собравшиеся эксперты обсудили старт Года семьи в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Демографическая ситуация для нас — это показатель числа многодетных семей. Буквально 10 лет назад их число было чуть больше 24 тысяч в республике. Сегодня мы видим 50 200 многодетных семей, где воспитывают трех и более детей. Это все тот же, как мы полагаем, результат мер, когда мы приняли решение, что нужно простимулировать многодетность», — сказала Зарипова. Она напомнила, что по решению Раиса Рустама Минниханова в республике для многодетных семей введена 100-процентная компенсация за детсады. Также семьи с маленькими детьми ежегодно могут получить 10 тысяч рублей в виде компенсации за приобретение лекарств. Всего же в республике реализуется 61 мера социальной поддержки. Зарипова отметила, что каждый второй рубль в 2023 году, проведенный через Минтруд РТ, пошел на поддержку семьи с детьми.

Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заметил, что в стране сформировалась целостная система мер поддержки семьи. На поддержку государства могут рассчитывать жители как городов, так и небольших сел. Чтобы такие семьи могли формировать свои доходы, действует социальный контракт, а молодые мамы получают пособие после рождения детей.

«На 2023 год с 1 января была запущена целостная система мер поддержки семьи. Когда мы [выплачиваем пособия] фактически ребеночку, который в животике еще у мамы. До 380 тыс. получают сегодня пособия мамы. До 17 лет [ребенка] платим пособия. То есть сегодня семья это не 50 рублей [пособия]. Вспомните, еще 15 лет назад по 50 рублей платили!» — сказал Пудов.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также поделился собственным видением того, какие перспективы имеет нацпроект «Демография», а именно его часть, связанная с занятостью населения и подготовкой кадров.

«Сегодня мы видим, как у нас ситуация на рынке труда резко поменялась. Если у нас в период пандемии безработица была около 4 млн — пиковые значения, то сегодня у нас официальная безработица — тысяч 400 по стране. Последние данные. Поэтому в этом направлении нацпроект надо продолжать», — уверен Нилов.

Пудов также отметил изменения в работе центров занятости, которые были модернизированы.

«Сейчас в рамках переобучение пройти можно не только безработному, но и работающему. Можно получить переобучение тому, кто еще работает. И даже поиск работы осуществлять тому, кто еще работает. Раньше это было невозможно. Обратиться в центр может тот, кто еще не уволился, но думает о своем личностном развитии», — отметил замминистра труда.

Депутат Госдумы VII созыва Ольга Павлова считает, что старт Года семьи стал ответом на сформировавшийся общественный запрос. Против России идет гибридная война, противостоять которой может и должна крепкая демография.

«Нам сегодня необходима поддержка, а где-то и возрождение семейных ценностей, нашей истории. И конечно, этот вопрос созрел в обществе давно, общество давно апеллировало к нашим руководителям. И мудрость Владимира Путина заключается в том, что он умеет слушать и слышать людей», — заявила Павлова.

Министр труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко отметила, что Год семьи будет актуален и для новых российских регионов, жители которых активно пользуются положенными семьям с детьми выплатами. По ее словам, до вхождения в состав России в ЛНР наблюдался отток населения, а господдержка для семей дает возможность им остаться в регионе.

«Многодетные семьи увеличиваются. У нас есть по 18, 15, 13 детей, у нас есть семьи с тремя детьми — их, конечно, очень много. Но у нас более 10 семей, которые имеют по 18 детей в семье», — рассказала Макаренко.

Руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог» в РТ Марсель Гильмеев поделился результатами исследования информированности татарстанцев о нацпроекте «Демография». Граждане высоко оценили изменения, которые произошли в регионе в связи с его реализацией.

«Результаты исследования демонстрируют, что татарстанцы достаточно хорошо осведомлены о происходящих в республике изменениях. Согласно нашему индексу позитивных изменений, татарстанцы наиболее высоко оценивают важность поддержки семей с детьми и ощущают изменения, которые происходят в этой сфере. Речь, в первую очередь, о выплатах», — рассказал Гильмеев.

Эксперты сошлись во мнении, что национальный проект «Демография» себя оправдал и должен быть продолжен.

«Необходимо его продлевать, больше средств выделять. И уверен, что так и будет! Другое дело — качество реализации! Некоторые регионы подходят к этому вопросу — лишь бы освоить деньги. И я не про Татарстан говорю. В Татарстане, я это говорю не только сегодня, а всегда, умеют очень прагматично и динамично подходить к таким вопросам», — заключил Пудов.