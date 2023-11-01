Более ста человек отправляют из Казани в зону СВО каждые два дня

Это связано с большей осознанностью потенциальных контрактников.

Республика
1 ноября 2023  18:04
Автор:
Дмитрий Смирнов

Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин рассказал о том, что все больше мужчин осознано выбирают службу по контракту. 

Если раньше мы говорили, что портрет нашего военнослужащего по контракту – это 30-40 лет и более, то сейчас кандидаты моложе. Например, есть ребята, которые прошли срочную службу и сразу после нее отправились служить по контракту, а есть те, которые, не проходя срочной службы, сразу подписали контракт. Служить по контракту идут и женщины», – высказал свое мнение офицер.  По его словам, в обществе спецоперация и все, что с ней связано, сегодня воспринимается гораздо спокойнее. Если раньше у людей был страх неизвестности, то сейчас информация с передовой поступает оперативно и этой проблемы нет.

«Одним из стимулирующих факторов для увеличения числа контрактников является и то, что Казань платит 200 тысяч рублей. Плюс выплаты от правительства, спонсоров и предприятий, активная работа идет и в информационном поле. Мужчины принимают решение осознанно, многих зовут товарищи. Конечно, такому человеку будет комфортнее служить в одном отделении с другом и земляком», –сообщил Сафиуллин. 

Он привел статистику обращений в пункт отбора для подписания контракта. Он отметил, что раньше ежесуточно обращались 30 — 40 человек, а сейчас каждые два дня служить отправляются от 107 до 122 человек.

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