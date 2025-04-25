Более тысячи семей Татарстана получили новое жилье в 2025 году

Госжилфонд Республики Татарстан продолжает активную работу по реализации программы социальной ипотеки. С начала 2025 года в эксплуатацию введено четыре новых жилых комплекса общей площадью 52,4 тысячи квадратных метров. Уже 1173 семьи смогли улучшить свои жилищные условия благодаря этой программе.

Текущие показатели составляют 32,4% от общего годового плана. Для сравнения, за весь 2024 год жильем было обеспечено 2877 семей.

В планах Госжилфонда на 2025 год - масштабное строительство 35 многоквартирных домов, которые предоставят 3274 новые квартиры общей площадью 161,7 тысячи квадратных метров. Эти объекты позволят еще большему количеству жителей республики приобрести собственное жилье на льготных условиях.

Программа социальной ипотеки остается важным инструментом решения жилищного вопроса в Татарстане, демонстрируя стабильные темпы реализации и значительные объемы строительства.