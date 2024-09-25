Болельщица ХК «Ак Барс» из деревни Казаклар отметила 100-летие

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Республика
25 сентября 2024  10:56
Автор:
Эндже Гарафиева

 Фото: © газета «Высокогорские вести»

Фатима Шигапова из села Казаклар Высокогорского района сегодня отмечает 100-летний юбилей. Несмотря на свой солидный возраст, Фатима апа ведет активный образ жизни, интересуется спортом и является давней поклонницей хоккейного клуба «Ак Барс».

Пять лет назад она получила известность в местных СМИ благодаря своей любви к хоккею. У нее даже хранится фотография с хоккеистом Данисом Зариповым. По словам родственников, Фатима апа старается не пропускать матчи любимой команды и внимательно следит за спортивными новостями.

 Фото: © газета «Высокогорские вести»

Фатима Шигапова – многодетная мать и бабушка. У нее 5 детей, 11 внуков и 22 правнука. Родные и близкие обожают ее за неугасаемый оптимизм и любовь к жизни. Чтобы быть в курсе всех новостей, она постоянно читает газеты, отличное зрение позволяет ей делать это в свои 100 лет без очков и даже в темноте. Фатима апа хоть и редко куда выходит, но любит модничать – выбирает самые красивые украшения, а гардероб ломится от количества нарядов. 

Сегодня она окружена любовью, как никогда. В ее доме многолюдно и весело, Фатима апа шутит и рассказывает правнукам о своей жизни. Руководство района передало поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова

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