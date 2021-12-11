 В Самаре после матча «Крылья Советов» — «Рубин» умер болельщик из-за остановки сердца
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В Самаре после матча «Крылья Советов» — «Рубин» умер болельщик из-за остановки сердца

Мужчине было 50 лет.

Истории
11 декабря 2021  18:19
Автор:
Роза Габитова

На стадионе «Солидарность Самара Арена» после матча казанского клуба «Рубин» и самарского «Крылья Советов» умер болельщик из-за внезапной остановки сердца. Такая информация появилась на сайте Российской Премьер-Лиги.

Во время игры мужчина начал себя плохо чувствовать. Однако врачи, пытавшиеся реанимировать болельщика, так и не смогли сохранить его жизнь, рассказали в пресс-службе РПЛ.

Зрителю было 50 лет.

Руководство лиги возьмет инцидент под свой контроль.

Ранее «КВ» сообщали, что Казань потратит почти 50 млн рублей на ремонт футбольного поля «Рубина».

 

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