 Болельщиков Суперкубка России в Казани впустят на «Ак Барс Арену» без Fan ID
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Болельщиков Суперкубка России в Казани впустят на «Ак Барс Арену» без Fan ID

От обеих команд ожидается порядка 24 тыс. организованных болельщиков.

Республика
27 июня 2023  12:05
Автор:
Дамира Хайрулина

Болельщикам матча за Суперкубок России в Казани между «Зенитом» и «ЦСКА» не понадобится Fan ID. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам министра, продажа билетов на Суперкубок начнется уже сегодня, 27 июня. Сама встреча состоится 15 июля в 17.00. Леонов назвал решение провести Кубок России в Казани «компенсационной мерой».

«К сожалению, у нас отменился Суперкубок УЕФА, но, как компенсационная мера, в какой-то степени, мы примем не менее знаковый турнир для нашего футбола», – сказал он, отметив, что Суперкубок пройдет без применения карты болельщика Fan ID.

Говоря о количестве ожидаемых гостей матча Леонов заявил, что таковых будет по меньше мере по 12 тыс. от каждой стороны.

«На последнем совещании было заявлено, это было неделю назад, «ЦСКА» говорило, что только организованных болельщиков у них порядка 12 тыс. человек, соизмеримо, наверное, у «Зенита». Плюс те люди, которые поедут сюда», – сказал министр, отвечая на вопрос журналистов.

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