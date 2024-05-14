Болгар посетят мусульмане со всего мира

В это воскресенье, 19 мая, в Болгаре пройдет традиционный «Изге Болгар җыены» - праздник, посвященный этому дню. На территории древнего города он проходит с 1989 года. Со встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа во главе с ученым Ибн-Фадланом, которая состоялась в 922 году, отсчитывается срок принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии.

В этом году «Изге Болгар җыены» соберет мусульман из разных регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Также мероприятие посетят участники форума религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия» - тысяча делегатов из 77 регионов от Сахалина до Калининграда. Разумеется, на празднике ожидаются представители руководства Татарстана и ДУМ РТ. Если в прошлый раз на праздник приехало около 20 тысяч человек, то сейчас ждут как минимум не меньше. Тем более что «Изге Болгар җыены» теперь вошел в культурную программу XV международного экономического форума KazanForum, который как раз завершается 19 мая.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин рассказал журналистам, что в комплексе «Памятный знак» в этот день с 8 утра будет открыта выставка «Ризаэтдин Фахретдин - ученый и богослов». Этому просветителю в нынешнем году исполнилось 165 лет со дня рождения. По доброй традиции праздник всегда сопровождается какой-нибудь тематической выставкой.

Немного о Ризаэтдине Фахретдине рассказал руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров: «Мы хотим донести до людей, что у нас есть выдающиеся личности. Это эпоха конца XIX - начала XX века». Также спикер сообщил, что у муфтия Фахретдинова были необычные для представителя мусульманского духовенства взгляды на традиционную семью, он активно ратовал за женскую эмансипацию в мусульманских странах. В 1921 году Фахретдин встречался с делегацией из США. И попросил американцев помочь Поволжью, где в то время был массовый голод, продовольствием. Американцы откликнулись на просьбу муфтия.

На пресс-конференции была проанонсирована и остальная программа мероприятия.

Так, с 9 до 11 утра на основной сцене пройдет праздничный концерт при участии духовных представителей. Также проведут состязания по борьбе көрәш, организованные Федерацией национальной борьбы көрәш РТ.

С 9 до 12 часов на территории Музея письменности пройдет мастер-класс по изготовлению чернил по средневековой технологии, обучению арабской каллиграфии.

В 10 часов в Болгарской академии пройдет встреча мусульманских религиозных деятелей.

В 11 часов состоится торжественное открытие мероприятий «Изге Болгар җыены» на площади между Памятным знаком и соборной мечетью.

В 12.30 на основной сцене продолжится праздничный концерт, на котором выступят фольклорно-инструментальный ансамбль «Риваять», заслуженный артист РТ Марсель Вагизов, певец Марат Галимов, Закир Шахбан и детский ансамбль Казанской городской филармонии.

Стоит отметить, что время начала мероприятий может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов отметил новшество этого года: среди участников «Изге Болгар җыены» разыграют три путевки в хадж - каждая из них на два лица. «Участвовать смогут семейные пары. Им нужно будет зарегистрироваться на стойке у Памятного знака с 8 до 12 часов. После предъявления паспорта со штампом из загса семейной паре будет выдан билет участника. Розыгрыш будет проходить в два этапа после завершения коллективного намаза «Өйлә», - пояснил организатор. На первом этапе выберут по принципу лотереи 15 победителей, которые получат наборы книг от издательского дома «Хузур» ДУМ РТ. На втором этапе из этих 15 семей определят три, которые и получат бесплатные путевки в хадж.

Другое важное дополнение к празднику от ДУМ РТ - коллективная молитва «Тәүбә» (на русский это слово можно перевести как «покаяние»). Суть этой молитвы - в призыве к покаянию и совершению дуа о прощении грехов и милости. Молитва начнется в 9.20 рядом с Малым минаретом. Проведет ее председатель Центрального ДУМ России Талгат хазрат Таджуддин.