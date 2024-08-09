Боливия может присоединиться к БРИКС на саммите в Казани

Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани 23-24 октября. Об этом сообщил посол РФ в Боливии Михаил Леденев.

По словам дипломата, Россия положительно относится к возможному вступлению Боливии в БРИКС. Напомним, что южноамериканская страна выразила желание присоединиться к объединению в июне прошлого года.

Саммит в Казани может стать площадкой для обсуждения этого вопроса. Участие в нем позволит Боливии начать более тесное взаимодействие со странами БРИКС.