Боливия может присоединиться к БРИКС на саммите в Казани

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Россия/Мир
9 августа 2024  11:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани 23-24 октября. Об этом сообщил посол РФ в Боливии Михаил Леденев. 

По словам дипломата, Россия положительно относится к возможному вступлению Боливии в БРИКС. Напомним, что южноамериканская страна выразила желание присоединиться к объединению в июне прошлого года. 

Саммит в Казани может стать площадкой для обсуждения этого вопроса. Участие в нем позволит Боливии начать более тесное взаимодействие со странами БРИКС.

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