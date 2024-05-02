Больше 2 тонн зерна с татарстанских полей отправятся на госмониторинг

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Республика
2 мая 2024  19:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Половину от общего числа зерновых и зернобобовых культур, выращенных на полях аграриями Республики Татарстан, отправят на госмониторинг качества – это более 2,2 млн рублей. Материалы отправятся в Центр оценки качества зерна в РТ.

С помощью этого документа руководители сельхозпредприятий получают документы на продажу или транспортировку. 

Для сельхозпроизводителей исследование проб зерна на потребительские характеристики будет бесплатным. Специалисты занесут результаты в федеральную государственную систему «Зерно»..

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