Больше 2 тонн зерна с татарстанских полей отправятся на госмониторинг

Половину от общего числа зерновых и зернобобовых культур, выращенных на полях аграриями Республики Татарстан, отправят на госмониторинг качества – это более 2,2 млн рублей. Материалы отправятся в Центр оценки качества зерна в РТ.

С помощью этого документа руководители сельхозпредприятий получают документы на продажу или транспортировку.

Для сельхозпроизводителей исследование проб зерна на потребительские характеристики будет бесплатным. Специалисты занесут результаты в федеральную государственную систему «Зерно»..