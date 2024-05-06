Больше 260 учреждений Казани возобновили подачу тепла из-за холодного мая

В столице Татарстана 264 социально значимые организации подали заявки на пуск тепла. Причиной стала непогода, которая принесла в Казань холода. По прогнозам синоптиков, заморозки продолжатся еще как минимум неделю.

В перечень объектов, где будет включено отопление, попали школы, детские сады, больницы и спортивные комплексы.

Сегодня утром на «деловом понедельнике» руководителей учреждений социальной сферы попросили оценить обстановку и оперативно сообщить о ней. В случае необходимости также подать заявку.

Отключать горячую воду для проведения ремонтных работ в период майских холодов пока запрещено, чтобы не оставить жителей города без источников тепла.

В исполкоме заявили, что к следующему отопительному сезону в Казани планируют провести ремонт объектов теплоэнергетики.