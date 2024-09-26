Больше 30 семей в Татарстане стали для одиноких пожилых людей приемными

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Республика
26 сентября 2024  16:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане набирает популярность проект «Приемная семья для пожилого человека».

Как сообщает Министерство труда и соцзащиты республики, на сегодняшний день уже 32 семьи из сельской местности приняли в свои дома одиноких пенсионеров.

Проект стартовал в 2017 году в рамках национального проекта «Демография» и за это время помог десяткам пожилых татарстанцев обрести заботу и внимание.

Приемные семьи получают ежемесячное пособие от 6 до 10 тысяч рублей, однако, как отмечают в ведомстве, чаще всего решение стать участником проекта принимается не из корыстных побуждений.

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