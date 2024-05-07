Больше 300 тысяч самозанятых осуществляют свою деятельность в Татарстане

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Республика
7 мая 2024  14:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Республике Татарстан зарегистрированы 316 тысяч самозанятых граждан. По словам замминистра экономики РТ Натальи Кондратовой, начинающих предпринимателей активно поддерживают в регионе. Для них открывают бесплатные места сбыта продукции.

Например, в Казани ко Дню российского предпринимательства в четвертый раз проведут ярмарку продукции «Я и есть Татарстан». Она призвана демонстрировать, что каждый самозанятый вносит весомый вклад в развитие республики.

Ярмарка будет бесплатной для участия. Здесь можно будет найти новых покупателей и приобрести опыт продаж. 

Однако важно учесть, что приглашены будут только плательщики налога на профессиональный доход, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан. Для этого потребуется подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ

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Больше 300 тысяч самозанятых осуществляют свою деятельность в Татарстане
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