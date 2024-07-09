Больше 4 тысяч казанцев предложили название новому Детскому парку на набережной

Казанцы активно участвуют в выборе имени для нового детского парка, который откроется на набережной Казанки к Дню города. Более 4,1 тысячи человек уже проголосовали за понравившийся вариант или предложили свой.

В опросе, организованном мэрией столицы Татарстана, представлены пять вариантов: СУ БАЛАСЫ / ДЕТИ ВОДЫ, ЮЛ(А), ЕЛМАЙ, УЕН / ИГРА и АЙДА ПАРК / АЙ-ДА ПАРК! Голосование продлится до 11 июля.

Перечень формировался на основе идей жителей, которые делились ими в социальных сетях главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова. Свои предложения также озвучили городские активисты, художники, авторы инсталляций, студенты Казанского архитектурно-строительного университета и юные жители столицы РТ.

Напомним, новый детский парк станет самым большим в Татарстане. В нем будут оборудованы игровые и релакс-зоны, многофункциональный павильон, фонтан, событийная площадка, кафе и первый в городе природный лабиринт.