Больше 400 семей из Татарстана смогли приобрести жилье при финансовой поддержке государства

news_top_970_100
Республика
13 апреля 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане открылся приём заявок на получение выплат молодым людям в 2025 году. В прошлом – приобрести жилье по программе «Молодая семья» смогли 432 семьи.

Субсидия – 30-35% от нормативной стоимости жилья. В этом году татарстанцы могут получить до 2 млн рублей для семьи из 2-х человек, 2,5 млн рублей – из 3-х человек, 3,3 млн рублей – из 4-х человек. Семьям из пяти и более человек – свыше 4,1 млн рублей.

Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться с пакетом документов в местный исполком. Мера поддержки невозвратная.

На эти цели по решению Рустама Минниханова ежегодно выделяется порядка 100 млн рублей. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Глава МЧС России совершил облёт подтопленного Алтайского края
Глава Союза писателей РТ подал заявление на участие в голосовании «Единой России»
Вода на Куйбышевском водохранилище поднялась на 23 см
Больше 400 семей из Татарстана смогли приобрести жилье при финансовой поддержке государства
Мошенники оставили 87-летнюю блокадницу из Татарстана без квартиры и денег
«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил начало событий на Донбасе в апреле 2014 года
Аниматорам на Баумана придется участвовать в аукционах
На содержание зеленых насаждений Казанского Кремля выделят 20,3 млн рублей