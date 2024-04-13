Больше 400 семей из Татарстана смогли приобрести жилье при финансовой поддержке государства

В Татарстане открылся приём заявок на получение выплат молодым людям в 2025 году. В прошлом – приобрести жилье по программе «Молодая семья» смогли 432 семьи.

Субсидия – 30-35% от нормативной стоимости жилья. В этом году татарстанцы могут получить до 2 млн рублей для семьи из 2-х человек, 2,5 млн рублей – из 3-х человек, 3,3 млн рублей – из 4-х человек. Семьям из пяти и более человек – свыше 4,1 млн рублей.

Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться с пакетом документов в местный исполком. Мера поддержки невозвратная.

На эти цели по решению Рустама Минниханова ежегодно выделяется порядка 100 млн рублей.