Больше 500 «зайцев» поймали в казанских трамваях и троллейбусах за неделю

Контролеры казанского «Метроэлектротранса» за прошлую неделю выявили 506 безбилетников. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

Всего за этот период было проверено 1178 единиц электротранспорта и почти 50 тысяч пассажиров.

При входе в транспорт пассажир обязан оплатить проезд, приложив проездной к валидатору и дождавшись подтверждения. Это касается и безлимитных, и социальных проездных. «Метроэлектротранс» подчеркнул, что благодаря честным поездкам у предприятия есть возможность обновлять парк транспорта, совершенствовать маршруты и сделать поездки на общественном транспорте комфортнее и удобнее.