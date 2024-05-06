Больше 70 млн рублей уйдёт на капитальный ремонт центра «Бустан» в Казани

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Город
6 мая 2024  08:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский спортивный комплекс «Бустан» попал под программу капитального ремонта на 2024 год. Ожидается, что к 1 декабря здесь обновят некоторые помещения.

В частности, причиной начала работ стал просевший пол – его состояние было настолько плохим, что специалисты оценили его как «аварийное».

Повреждения могли произойти из-за неисправности инженерных систем и систематического замачивания пола. Разрушилось не только напольное покрытие, но и кирпичные перегородки.

Строителям предстоит провести на объекте демонтаж и замену испортившегося материала, также обновят входную группу и отремонтируют канализационную систему.

Татарстан выделит из бюджета на эти цели порядка 70 млн рублей. 

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